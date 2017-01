Concerto de Domingos António no Teatro Municipal de Bragança

Há cerca de uma década, Domingos António, pianista de reconhecido talento, foi objecto de múltiplas referências na comunicação social portuguesa.

As origens paternas do músico localizam-se no concelho de Bragança, na povoação da Petisqueira. Nascido dos E.U.A., estudou piano na Rússia, na escola que reconhece como fundamental para o seu nível de execução.

Nos últimos anos não tem realizado concertos. No sábado passado oitenta pessoas encheram a Caixa de Palco do Teatro Municipal de Bragança para o ouvir e aplaudir.

O jornal Nordeste teve com ele uma curta mas interessante conversa.