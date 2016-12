“A desqualificação do tribunal de Miranda não satisfez as necessidades da comunidade”

Como encara as mudanças na justiça previstas para entrarem em vigor já no próximo ano?

As mudanças têm a ver com o que o actual Governo considera a necessidade de se proceder a correcções relativamente à reforma judiciária de 2014, no sentido de reaproximar os cidadãos dos serviços de justiça. Em 2014 fecharam 20 tribunais e 27 foram transformados em secções de proximidade. A ideia do Governo é reabrir todos os tribunais que fecharam e reclassificar algumas das actuais secções de proximidade, que a partir de agora se chamarão juízos.