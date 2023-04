Presidente do GDB lamenta despromoção ao distrital e destaca a necessidade de investir cada vez mais na formação

O Grupo Desportivo de Bragança vai a votos no próximo mês de Maio. As listas candidatas devem ser entregues até ao dia 28 de Abril. Paulo Afonso pondera recandidatar-se, mas ainda não dá certezas. O líder do GDB lamenta a despromoção do plantel sénior ao distrital. Em entrevista ao Jornal Nordeste/Rádio Brigantia, o presidente reclama mais apoios e a necessidade de continuar a investir nos jogadores oriundos da formação.