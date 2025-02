Hugo Almeida já não é o treinador do Grupo Desportivo do Cachão

Após a derrota, por 3-1, na visita ao Futebol Clube de Vinhais, na ronda 12 do campeonato distrital de Bragança, a direção do Grupo Desportivo do Cachão informou, no domingo, que Hugo Almeida e o treinador-adjunto Rui Lopes já não fazem parte da equipa técnica do clube.

O comunicado do Grupo Desportivo do Cachão dá conhecer que o clube encerrou o vínculo com Hugo Almeida e Rui Lopes por mútuo acordo.

O treinador brasileiro Hugo Almeida, de 29 anos, tinha sucedido a Pedro Pires e esteve menos de dois meses a treinar a equipa do concelho de Mirandela. O técnico deixa o Grupo Desportivo do Cachão em nono e penúltimo lugar, com oito pontos, em 12 jornadas da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança.