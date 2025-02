Carlitos Rodrigues é o novo treinador do Grupo Desportivo do Cachão

O Grupo Desportivo do Cachão apresentou, ontem, Carlitos Rodrigues como novo treinador.

Depois de ter saído do Minas de Argozelo, o técnico luso-angolano, de 55 anos, é o sucessor de Hugo Almeida no comando técnico da equipa do concelho de Mirandela.

O Grupo Desportivo do Cachão soma oito pontos e ocupa a nona e penúltima posição do campeonato distrital de Bragança, após 12 jornadas.

O primeiro desafio de Carlitos Rodrigues ao leme do Cachão será no domingo, às 14h30, frente aos Estudantes Africanos para a segunda mão dos quartos de Final da Taça Distrital de Bragança. No primeiro encontro o Cachão venceu, por 1-2, na visita à turma brigantina.