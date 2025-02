Presidente do município de Vinhais com expectativas altas para 45ª edição da Feira do Fumeiro que começa hoje

A Feira do Fumeiro de Vinhais começa hoje. Conta com 70 produtores de enchidos, confecionados com porcos de raça bísara. 50 são do concelho e 20 de outras partes da região.

A Feira do Fumeiro recebe, amanhã, a fadista Ana Moura, e no sábado sobem a palco Tony Carreira e DJ Kura. Além da animação musical e de venda de enchidos, a feira conta com muitos outros produtos regionais, assim como com as habituais jornadas técnicas do porco bísaro, o concurso de melhor salpicão e, pela primeira vez, da melhor chouriça de carne.

O presidente do município, Luís Fernandes, assegura que está com grandes expectativas para estes quatro dias de feira. “As expectativas são altas, em primeiro lugar, por toda a envolvência que a feira tem, pela projeção, pela procura que sabemos que há, quer dos produtos, quer de pessoas que querem vir à feira, pelo facto de toda a hotelaria aqui, não só em Vinhais, mas à volta estar esgotada. Também o tempo, apesar de algum frio, que até é bom para o fumeiro, vai ajudar. E, portanto, depois tudo o resto, o cartaz da feira, não me estou a referir só aos espetáculos, estou-me a referir a tudo, eu penso que será mais um ano bom”.