Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais em projeto internacional de dança

A Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais (ADCS Carvalhais), sediada em Carvalhais, no concelho de Mirandela, fundada em 1991, com o objetivo de realizar atividades desportivas, culturais e sociais, está a participar, desde novembro de 2023, no Projeto Europeu “DAYS - Dancing Your Sport”.

Este projeto, que é financiado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, tem como missão, através da dança, promover o desporto e a atividade física, bem como a saúde e o bem-estar, incentivar à participação e contribuir para reduzir o abandono do desporto e da atividade física.

O “DAYS - Dancing Your Sport”, que conta com organizações parceiras de Portugal, Letónia, Roménia e Turquia, tem a duração de 24 meses, estando previsto o seu termino para o dia 31 de outubro deste ano.

Até agora, sendo que já foram realizadas diversas atividades locais e internacionais, nas quais participaram jovens e profissionais do sector do desporto, dança e educação-física do distrito de Bragança, uma das principais iniciativas do projeto foi a gravação de um vídeoclipe na cidade de Antalya, na Turquia. Esta atividade contou com a participação de Bruna Costa e Joana Costa, dançarinas de Hip-Hop de Mirandela.

A ADCS Carvalhais, que faz 34 anos dia 16, conta, desde o início, com várias atividades dentro da comunidade, como sendo torneios de futebol e paintball, BTT, festividades locais, nomeadamente o cantar dos reis, workshop’s de pintura e arte decorativa e visitas sociais com o seu grupo de cantares.