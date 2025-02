Idosos mais isolados vão estar 24 horas ligados à GNR através de aparelho eletrónico

Pela primeira vez, os idosos mais isolados e em situação de vulnerabilidade no distrito de Bragança vão ter um aparelho eletrónico que os deixa 24 horas ligados à GNR e que lhes permite pedir ajuda com mais rapidez. Esta iniciativa faz parte do projeto “e-Guard”, inserido na estratégia de segurança urbana da Guarda Nacional Republicana, com o objetivo de aproximar as autoridades da população mais vulnerável. Segundo o Oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Bragança, Hernâni Martins, este aparelho é “um complemento muito importante ao policiamento comunitário, dirigido à população idosa e isolada, com vulnerabilidades, e permite também dar uma resposta mais eficaz a estas pessoas”. Este aparelho eletrónico vai estar ligado “permanentemente, 24 horas por dia” à central da GNR de Bragança. O major Hernâni Martins explicou que os idosos podem acionar o equipamento “numa situação de maior fragilidade”, “de insegurança” ou até “estar fora de casa e não conseguir aceder a um telefone para ligar ao 112”. “Estão no seu quintalzinho, no seu passeio e tem algum problema, permite- -lhe acionar esse dispositivo e fazer uma chamada direta para aqui, para a nossa sala”, acrescentou. De acordo com os “Censos Sénior 2024 da GNR”, no distrito de Bragança há 3 367 pessoas em situação de isolamento ou vulnerabilidade. Em relação a 2023, este número aumentou. Atualmente é o quarto distrito do país com pessoas nestas condições. Os aparelhos vão ser distribuídos ainda este mês. “Vamos iniciar agora o projeto com alguns aparelhos e no futuro procuraremos alargá-lo a todos os concelhos do distrito”, adiantou Hernâni Martins. O projeto “e-Guard” também já está a ser implementado noutros distritos do país, nomeadamente na Guarda.