Municípios vão receber máquinas para combate aos incêndios

O secretário de Estado das Florestas anunciou, na passada quinta-feira, na abertura da 45º Feira do Fumeiro de Vinhais, que o Governo vai investir na prevenção contra incêndios. Segundo Rui Ladeira, a floresta representa 36% da área do país e, por isso, “mais de 50 milhões de euros”, do Plano de Recuperação e Resiliência, vão ser gastos em equipamento que dá “resposta a lacunas que nunca foram resolvidas”. Um dos apoios consiste na atribuição de tratores aos municípios, que vão garantir “faixas de gestão de combustíveis”. “Ao nível das Comunidades Intermunicipais vai permitir, havendo o aperto, a aflição de garantir o corte das frentes de fogo, o equipamento pesado com lâmina, como é os buldózeres, tem essa capacidade, portanto a proteção civil vai estar mais capacitada”, realçou. As ajudas alargam-se ainda às associações de agricultores. “É isso que nós estamos a fazer, prevenção e, portanto, também com as organizações de produtores, que trabalham com os agricultores, com os proprietários, e têm equipas de sapadores, também vai haver tratores e equipamentos para melhorar a capacidade de resposta e de execução de obra”, explicou. Rui Ladeira destacou ainda que as medidas de prevenção contra fogos não devem ser aplicadas apenas em determinadas regiões, mas em todo o país. “Temos a necessidade de criar valor com a floresta e onde não houver valor garantir que há alguma compensação por floresta que é relevante para a biodiversidade”, rematou.

Jovens agricultores recebem apoio

O secretário de Estado adiantou ainda que o Ministério da Agricultura tem medidas para ajudar os jovens que querem entrar para o setor. Um apoio de 55 mil euros, em territórios de baixa densidade, como o Nordeste Transmontano. O objetivo é a “renovação da agricultura” e colocá-la “no centro das políticas”.

Mais 40 milhões para a estrada de Vinhais

A abertura do certame ficou ainda marcada por anúncios de investimos nas estradas da região. O presidente da Câmara Municipal de Vinhais reuniu com o ministro das Infraestruturas e garantiu que foi libertada a verba de 40 milhões de euros para avançar para a segunda fase da requalificação da estrada Vinhais-Bragança. A empreitada começou em Outubro do ano passado, com a retirada de curvas do troço já existente, representando assim a primeira fase do projeto. À medida que estes trabalhos estão a ser feitos, sabe-se agora que a segunda fase do projeto, que consiste na construção de dois viadutos entre Vila Verde e Soeira, deverá avançar em breve. O concurso público para a adjudicação da obra será lançado ainda “no primeiro semestre” deste ano. “Isto é uma ótima notícia para o concelho”, frisou Luís Fernandes. O autarca aproveitou ainda a presença do secretário de Estado no certame para reclamar estruturas de armazenamento de água, como “charcas” e “açudes”. Luís Fernandes considera que devia ser permitido aos municípios e às juntas de freguesia candidatarem-se aos apoios para a construção estas estruturas. “Os agricultores podem fazê-lo a nível individual, mas estamos a falar de investimentos, no mínimo, de 50 mil euros, o que é difícil e, portanto, havendo essa possibilidade tornaria mais fácil fazer esse armazenamento de água, que é tão importante para a agricultura, para a floresta, para os incêndios e até para o abastecimento de água”, defendeu.

Adjudicação da estrada de Vimioso

feita dentro de meses Além do financiamento para a estrada de Vinhais, o ministro deu também garantias de financiamento de 30 milhões de euros para a construção da estrada Vimioso-Bragança. Na feira, António Santos, presidente da Câmara Municipal de Vimioso, explicou que há “oito inconformidades, cindo das quais facilmente ultrapassáveis, mas três são necessárias corrigir e estão neste momento a fazer essa correção”. “Irá a concurso, talvez lá no mês de abril ou maio. Naturalmente, não é bem esse o timing que eu pretendia, mas temos de nos contentar com aquilo que nos dão, porque nós não temos capacidade para fazer a estrada”, disse, acrescentando que, a correr tudo bem, as obras poderão começar em “outubro ou novembro”.