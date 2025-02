Carlitos Rodrigues vence na estreia e garante Cachão nas meias-finais da Taça Distrital de Bragança

Depois de 30 anos sem competir nas provas da Associação de Futebol de Bragança, na segunda temporada após o regresso, o Grupo Desportivo do Cachão está de volta aos grandes palcos do futebol distrital. A turma do concelho de Mirandela venceu, por 1-0, na estreia do treinador Carlitos Rodrigues, frente aos Estudantes Africanos de Bragança, na partida da segunda mão dos quartos de final da Taça Distrital de Bragança, que se realizou no domingo, no Complexo Desportivo do Cachão.

O único golo da partida foi marcado por Kauã Alves (18’), que confirmou o triunfo e a passagem às meias-finais na estreia do técnico luso-angolano Carlitos Rodrigues, que sucedeu a Hugo Almeida no comando técnico. A equipa do Cachão já estava em vantagem na eliminatória, sendo que venceu a formação brigantina, por 1-2, na primeira mão.

Carlitos Rodrigues frisou que foi uma estreia memorável. “Correu muito bem, foi uma estreia de sonho, sobretudo graças ao empenho dos jogadores. Foi uma semana com pouco tempo de trabalho, mas a resposta da equipa foi muito positiva. Tudo o que treinámos foi perfeitamente interpretado pelos jogadores. É uma equipa muito jovem, com atletas que se querem afirmar e estou satisfeito com atitude que mostraram. Como é óbvio temos de retificar alguns aspectos, há que trabalhar algumas situações tácticas, porém a primeira impressão foi bastante agradável”, frisou.

A turma do Cachão vai ter pela frente o Rebordelo nas meias-finais. A equipa comandada por Gilberto Vicente foi a Miranda do Douro vencer, por 0-2, o Grupo Desportivo Mirandês 1968. Léo e Ednan foram os autores dos golos e confirmaram a vitória caseira da primeira mão, que foi conseguida com o resultado de 2-1.

A partida da primeira mão será no dia 30 de março, no Complexo Desportivo do Cachão, numa primeira abordagem à partida, Carlitos Rodrigues acredita que é possível chegar à final. “Agora, o objetivo passa por continuar a lutar e tentar alcançar uma final histórica. Não vai ser fácil, porque o Rebordelo é uma equipa muito complicada e que nos vai dificultar a vida. Mas, já que estamos aqui, vamos acreditar que é possível”, vincou.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros também assegurou a vaga nas meias-finais. Os “Bravos Cavaleiros” foram a Carção ganhar, por 0-2, com dois golos de Mantorras. No primeiro duelo, a formação macedense tinha vencido 6-2.

O adversário do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros será o Sport Clube de Mirandela ou Futebol Clube de Vinhais. O encontro não se realizou no domingo devido às festividades da Feira do Fumeiro e vai jogar-se no dia 2 de março, às 14h30, no Estádio Municipal de Vinhais. A formação mirandelense está em vantagem, venceu por 1-0 na primeira mão.

Estão confirmados nas meias-finais da Taça Distrital de Bragança o Grupo Desportivo do Cachão, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e o Rebordelo.