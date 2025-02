Ministro nega apoios a agricultores afetados por javalis

A Confederação Nacional de Agricultores (CNA) quer que o Governo pague os prejuízos causados pelo javali, veado e corço ou obrigue as associações de caça a ressarcir os agricultores. Os agricultores da região, nomeadamente produtores de castanhas, queixam-se de grandes prejuízos causados principalmente pelo veado. Ainda em agosto do ano passado centenas de castanheiros foram destruídos no concelho de Bragança e os empresários ficaram com os prejuízos, sem qualquer apoio. A CNA critica o Ministério da Agricultura por “nem sequer haver apoios” para este tipo de situação, que são “muito graves”.