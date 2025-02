Sindicato denuncia falta de trabalhadores na Misericórdia de Bragança mas direção desmente

Faltam dezenas de ajudantes de ação direta nas três Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI’s) e no Centro de Educação Especial (CEE) da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB), tendo em conta, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), os acordos de cooperação entre a Misericórdia e o Instituto da Segurança Social (ISS). Os números, do sindicato, são relativos ao passado mês de novembro, altura em que a entidade denunciou a situação ao Instituto da Segurança Social.