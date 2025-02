“Bragança dá muito valor à tranquilidade e esse será um dos principais objetivos, minorar os efeitos negativos que têm algumas atividades noturnas”

Quais são as principais preocupações?

A preocupação da PSP e, obviamente, que o Comando Distrital de Bragança não será diferente daquilo que são os objetivos estratégicos da Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública. Portanto, nós queremos ser uma polícia inclusiva, uma polícia para as pessoas e, obviamente, constituir a polícia de pessoas, do ponto de vista profissional, com credibilidade e profissionalismo e que consigamos, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que são as expectativas legítimas das populações que acabamos por servir.

De que forma é que podem estar mais próximos da população?

Desde logo, pelo facto de estarmos 24 sobre 24 horas abertos, 365 dias por ano, digamos que a nossa porta está a sempre aberta para quem de nós precise. Da mesma forma que procuramos, com os meios que temos à nossa disposição, dar uma resposta o mais assertiva e rápida possível àquilo que são algumas agruras que as pessoas possam sentir, algumas preocupações, portanto nós tentamos dar a resposta e tentaremos dar a resposta o mais rápido e assertivamente possível.