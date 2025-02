Vila Flor tem gabinete para ajudar agricultores

Vila Flor tem agora um gabinete da Agricultura, que pretende prestar apoio a agricultores e associações do concelho. Está cumprida uma das promessas eleitorais de Pedro Lima. Segundo o autarca, este gabinete, com dois técnicos, vai facilitar a comunicação entre os agricultores e o Governo, bem como reclamar apoios. “Está à disposição de todos os agricultores, associações e juntas de freguesia que precise de uma linha direta com organismos estaduais, instituições que de outra forma seja mais difícil a comunicação”, explicou. O gabinete fica situado no Balcão Único de Atendimento de Vila Flor e o presidente da Câmara Municipal sublinhou ainda que esta valência servirá para “defender” os “interesses” dos agricultores, como por exemplo no que toca a “pareceres” e “reuniões diretamente com o Ministério da Agricultura”. Pedro Lima, também ele ligado à agricultura, reconhece que há problemas específicos na região que têm de ser resolvidos e, para isso, têm de ser defendidos a nível local. Um dos objetivos é também promover os produtos de Vila Flor e talvez até criar uma marca. “O produto agrícola não é valorizado na devida forma que devia ser, principalmente quando falamos de Trás-os-Montes ou de Vila Flor em concreto. Um gabinete da agricultura com dois técnicos dedicados a 100% nestes intuitos virá trazer com certeza frutos para todos”, vincou. Confrontado com o facto de só agora estar a ser criado o gabinete, sendo ano de eleições e até já ter sido uma promessa da campanha anterior, o autarca justificou que é necessário tempo para criar regulamentos e uma equipa “competente”, defendendo que o “tempo da política, não é o tempo da prática”. A apresentação da criação do espaço foi feita na semana passada.