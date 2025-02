Mirandela vai acolher o Campeonato Europeu em 2027

O Rio Tua, em Mirandela, foi o local escolhido para acolher o Campeonato Europeu de Canoagem. A competição vai realizar-se em 2027 e prevê-se a participação de cerca de 500 atletas, em representação de 25 nacionalidades. O anúncio oficial foi feito na passada quinta-feira e foi divulgado pela European Canoe Association.

“No passado dia 31 de janeiro, Mirandela recebeu a visita de Ruud Heijselaar, membro da Associação Europeia de Canoagem, e Ricardo Machado, Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. O objetivo da deslocação foi avaliar as condições que a cidade do Tua oferece para a prática deste desporto. A comitiva comprovou a qualidade da infraestrutura e o potencial da região para acolher competições de grande escala”, como pode ler-se no anúncio da Câmara Municipal de Mirandela.

Vera Preto, vereadora do município, realçou a importância da canoagem para a cidade e para a região. “A canoagem é uma modalidade que respeita o meio ambiente e que causa um impacto muito positivo para o turismo e para a economia local", vincou.

O espelho de água do Rio Rua será palco do Campeonato Nacional de Fundo, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de março. São esperados mais de mil atletas, para o evento de canoagem.