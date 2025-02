António Ramos foi reeleito presidente da Associação de Futebol de Bragança, no passado dia 21 de fevereiro.

Foi eleito presidente da Associação de Futebol de Bragança pela primeira vez no dia 8 de Junho de 2013, mas só tomou posse definitiva em 2015. Está praticamente há dez anos no cargo e vai continuar no cargo durante os próximos quatro anos. “A motivação é sempre muito grande quando se trata da Associação de Futebol de Bragança. Como eu disse, desde o primeiro dia que entrei aqui, é a minha cadeira de sonho. E continua a ser a minha cadeira de sonho. Tenho uma grande honra, um grande orgulho de estar no cargo em que estou. Gostaria imenso de ser o presidente no centenário da instituição e pretendo continuar a desenvolver o futebol, o futsal e o futebol de praia da nossa região”,vincou.

A construção de uma academia desportiva continua a ser o grande sonho da Associação de Futebol de Bragança e foi um dos pontos que mereceu maior destaque na apresentação do programa eleitoral.

Uma das principais mudanças na lista de António Ramos foi na Mesa da Assembleia Geral, que vai ter como novo presidente Francisco Braz. Fernando Lhano continuará a ser o presidente do Conselho de Arbitragem.