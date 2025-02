SC Mirandela vence jornada inaugural da Taça Nacional Feminina Sub-19

A equipa feminina de juniores do Sport Clube de Mirandela venceu, por 1-4, na visita ao Gil Vicente. A partida pontuou para a primeira ronda da Série A da Taça Nacional Feminina Sub-19 e jogou-se no sábado, no Complexo Desportivo de Lijó, em Barcelos, distrito de Braga.

A equipa de Barcelos até começou melhor com o golo de Beatriz Santos (18’), mas ainda antes do intervalo a turma mirandelense fez o empate por Laura Sá (34’).

No segundo tempo, a equipa do Sport Clube Mirandela conseguiu distanciar-se no marcador. Maria Santos (66’) fez o golo da reviravolta e Maria Veigas (76’) ampliou para 3-1. Maria Santos (82’) voltou a marcar e fechou as contas do jogo em 1-4, para equipa “Alvinegra”.

A formação orientada por Filipe Fontoura iniciou a caminhada na Taça Nacional Feminina Sub-19 da melhor forma, com a conquista dos três pontos na ronda inaugural, com uma vitória de forma expressiva.

Na segunda jornada, as mirandelenses recebem o Vilaverdense. A partida realiza-se no próximo sábado, às 15h00, no Campo Desportivo da Reginorde, em Mirandela.