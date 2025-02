Mirandela empata no reduto do Rebordelo e Vinhais vence em Miranda do Douro

Realizou-se, no domingo, a jornada 14 do campeonato distrital de Bragança. O Rebordelo e o Sport Clube de Mirandela empataram a zero, o que permitiu ao Futebol Clube de Vinhais recuperar algum terreno na classificação.

A formação “Alvinegra” não foi além de um empate a zero na visita ao Rebordelo. No entanto, restam apenas quatro jornadas e o Mirandela tem as coisas bem encaminhadas para a conquista do título distrital. A equipa de Daniel Ferreira lidera isoladamente, com 38 pontos. O Rebordelo comandado por Gilberto Vicente ocupa a quarta posição, com 25 pontos.

No Estádio da Santa Luzia, em Miranda do Douro, o Futebol Clube de Vinhais garantiu o triunfo frente ao Grupo Desportivo Mirandês 1968. Helton Gomes (39’) marcou o único golo do jogo e carimbou os três pontos para a turma de Marco Móbil, que soma 29 pontos e encurtou a diferença para nove pontos em relação ao líder Mirandela. A formação mirandesa está no sexto posto, com 20 pontos.

Em Macedo de Cavaleiros, o Clube Atlético venceu de forma expressiva o Carção, 7-0 foi o resultado. André Filipe, Mustapha, Lauro Victor, Edison, Bolaji, Simão Herdeiro e Henrique marcaram os golos da formação de Acácio Bispo. A turma macedense ocupa o terceiro lugar, com 27 pontos. O Carção de Beto Silvestre ocupa o oitavo lugar, com 11 pontos.

O Minas de Argozelo recebeu e venceu, por 4-1, o Grupo Desportivo de Torre de Moncorvo. Victor Aires (14’) inaugurou o marcador para a equipa da “Terra do Ferro”, que até começou a vencer, mas a turma argozelense conseguiu inverter o resultado com os golos de Rui Alves (25’), de penálti, António Rodrigues (44’), Rodrigo Carvalho (68’) e com o segundo da conta pessoal de Rui Alves (78’). A equipa de António Forneiro subiu para o quinto lugar, soma agora 20 pontos. A formação do Moncorvo está no sétimo lugar, com 14 pontos.

Os Estudantes Africanos de Bragança conseguiram a segunda vitória da temporada ao vencer, por 0-1, no reduto do Grupo Desportivo do Cachão. A equipa brigantina continua no último lugar, mas soma agora seis pontos e está a dois do penúltimo classificado Cachão.

A jornada 15 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança só se realiza no dia 9 de março, às 15h00, com as seguintes partidas: CA Macedo de Cavaleiros – Rebordelo; Carção – FC Vinhais; GD Moncorvo – GD Mirandês 1968; E. Africanos – Minas de Argozelo; e SC Mirandela – Cachão.

Antes disso, no próximo domingo, o FC Vinhais recebe o SC Mirandela para o encontro da segunda mão dos quartos de final da Taça Distrital de Bragança. O jogo está marcado para as 14h30, no Estádio Municipal de Vinhais e a formação mirandelense parte em vantagem, venceu 1-0 na primeira mão.