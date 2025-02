Desportivo de Bragança perde na visita ao Paredes e mantém-se no terceiro lugar

O Grupo Desportivo de Bragança perdeu, por 2-1, na visita ao Paredes. O jogo pontuou para a jornada 20 da Série A do Campeonato de Portugal e disputou-se no domingo, no Campo das Laranjeiras, em Paredes, no distrito do Porto.

A turma do Paredes entrou praticamente a ganhar, com o golo do colombiano Miguel (1’) e foi para os balneários a vencer 1-0.

No segundo tempo, André Soares (52’) marcou de penálti e os locais ampliaram para 2-0. O lance do penálti foi fortemente contestado pelos “Canarinhos”. O Grupo Desportivo de Bragança ainda respondeu por intermédio de Kika (59’), mas a partida encerrou com o resultado de 2-1.

André Irulegui, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, frisou que o golo madrugador do Paredes alterou por completo a estratégia da equipa brigantina para o jogo. “O golo inaugural foi determinante no resultado, porque sofrer um golo tão cedo mexe com toda a preparação ao jogo e com a parte emocional dos jogadores. Uma equipa fica intranquila e a outra galvaniza. Porém, na segunda parte entrámos muito bem e conseguimos ficar por cima do encontro. O Paredes acaba por chegar ao segundo golo de penálti, que parece não existir e o árbitro assinalou prontamente. Ainda assim, conseguimos reduzir e o jogo acaba com o nosso clube a tentar o empate, mas infelizmente não conseguimos igualar”, lamentou.

André Irulegui não atira a tolha ao chão e refere que a possibilidade do Bragança atingir a fase de subida ainda está viva. “O importante é estarmos na luta, termos sempre uma motivação extra para além de vencer o jogo. A possibilidade de atingir a fase de subida ainda está viva e vamos trabalhar para dar nosso melhor e fazer o melhor possível. O jogo frente ao Paredes já passou e vamos começar já a preparar a partida frente Os Sandinenses”, sublinhou.

Com este desfecho, a seis jornadas do fim do Campeonato de Portugal, o Grupo Desportivo de Bragança manteve os 35 pontos e continua no terceiro lugar. O Paredes está agora isolado no segundo posto, com 38. O Vitória SC B lidera, com 43 pontos.

No próximo domingo, o Grupo Desportivo de Bragança recebe Os Sandinenses. O jogo está agendado para as 15h00, no Estádio Municipal de Bragança. Para a partida vai estar indisponível o avançado Gonçalo Monteiro, devido à acumulação de cinco cartões amarelos.

Foto: Udo Gonçalves