Escola Arnaldo Pereira vence Associação Recreativa Alfandeguense e sagra-se campeã distrital de juvenis

A Escola Arnaldo Pereira ganhou, por 3-8, diante da Associação Recreativa Alfandeguense no duelo da segunda mão da final do play-off do campeonato distrital de juvenis. O derradeiro encontro realizou-se no domingo, no Pavilhão Municipal de Alfândega da Fé.

Os golos da Escola Arnaldo Pereira foram marcados por Alex Barrigão que fez hat-trick, Rodrigo Vaz marcou dois, João Afonso também bisou e Francisco Valente.

A formação Sub-17 da formação brigantina, treinada por Ângelo Gonçalves, já tinha vencido 6-4 no encontro da primeira mão da final e conquistou o título com o resultado total de 14-7, no somatório dos dois jogos. A equipa está qualificada para a Taça Nacional Sub-17.

A Escola Arnaldo Pereira confirmou, assim, o pleno de conquistas nos três escalões de formação, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, e prepara-se para competir nas Taças Nacionais de Futsal, organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol.