Socialista Adriano Menino novamente na corrida à liderança do município de Torre de Moncorvo

A garantia foi dada pelo socialista ao Jornal Nordeste.

O socialista já se tinha candidatado nas últimas eleições autárquicas, em 2021, mas acabou por perder para o social-democrata Nuno Gonçalves.

Agora estava novamente na corrida à liderança do município, juntamente com José Meneses, candidato confirmado do PSD.

O nome de Adriano Menino já foi aprovado pela Concelhia Socialista, da qual é presidente.

Atualmente é vereador do PS sem regime de permanência no município de Torre de Moncorvo.