Restaurante G Pousada em Bragança renovou a Estrela Michelin pela sétima vez

O restaurante G Pousada em Bragança renovou a Estrela Michelin.

A Gala Michelin 2025 aconteceu, ontem, no Porto, onde foram apresentadas as Estrelas Michelin atribuídas aos restaurantes portugueses.

O chefe Óscar Geadas renovou pela sétima vez a estrela no restaurante G Pousada, a única na região transmonatana.

O restaurante Contradição, situado na cidadela do Castelo de Bragança, e também do chefe Óscar Geadas, recebeu pela primeira vez um BibGourmand, uma distinção que reconhece os restaurantes com a melhor relação qualidade-preço.

LEIA MAIS NA PRÓXIMA EDIÇÃO IMPRESSA