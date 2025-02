Campeonato de pesca ao achigã embarcado decorre de sexta-feira a domingo nos Lagos do Sabor

O campeonato de pesca ao achigã embarcado “The First by Sabor Lake’s” regressa aos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo. Trata-se da maior prova da Europa, os treinos oficiais começam hoje e terminam amanhã. A competição começa na sexta-feira e acaba no domingo.

O The First by Sabor Lake’s contará com a participação de 79 embarcações de cinco países diferentes, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Polónia e Chéquia, o que faz com que seja a maior prova realizada até à data nos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo e é novamente a maior prova da Europa de pesca ao achigã embarcado. A final da competição acontece no domingo, onde estarão presentes os primeiros 15 classificados.

Francisco Morais, da Norbass, frisou que a procura tem sido tanta que o recorde de embarcações vai ser batido novamente e o desafio dos pescadores será tentar superar o recorde do maior achigã pescado numa prova a nível nacional, que foi conseguido nos Lagos do Sabor, em 2023. “Este ano, batemos mais uma vez o recorde de participação. Não queríamos, vou ser muito sincero, ideal era ter 70 barcos, mas a prova tem tanta procura que não pude dizer não a pessoas que sempre vieram. Ultrapassámos as 77 embarcações, vamos ter 79. Para as pessoas entenderem, uma equipa pode tirar até 30 peixes, mas para a pontuação só contam os cinco maiores peixes. O grande desafio será ultrapassar o recorde de peso nacional, que foi conseguido no The Last by Sabor Lake’s de 2023, onde foi pescado um achigã de 12.6 quilogramas”, referiu.

O The First by Sabor Lake’s é um evento que tem potencial para crescer ainda mais e a encomia local beneficia com a competição de pesca ao achigã. “Estão cerca de 40 a 50 barcos desde sexta-feira, em Torre de Moncorvo. O que significa que vão estar na região pelo menos uma semana e a partir de hoje, vão estar quase todos os participantes. Isto para a economia é muito bom, só da parte das equipas, estamos a falar de quase 160 pessoas”, realçou.

Os treinos oficiais começam hoje e terminam amanhã. A competição começa na sexta-feira e acaba no domingo, onde na fase final estarão apenas 15 das 79 embarcações.

Os 15 primeiros classificados serão premiados. O primeiro prémio tem o valor de 2000 euros, o segundo 1400 e o terceiro 900.

O evento de pesca ao achigã de Torre de Moncorvo é organizado pela Norbass e Sabor Pesca, com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.