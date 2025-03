Grupo Desportivo Macedense perde na visita ao Bairro Boa Esperança

A formação de Macedo de Cavaleiros perdeu, por 7-5, no reduto do Bairro Boa Esperança, na partida da terceira ronda da Série 1 da Fase de Manutenção da 2ª Divisão de Futsal, que se realizou no sábado, em Castelo Branco.

Ao fim da primeira metade, o marcador assinalava 3-0 para a equipa do Boa Esperança. Piter (4’, 13’) e Rúben Andrade (16’) marcaram no primeiro tempo.

Na segunda parte, Vítor Lima (40’) dilatou para 4-0. A resposta surgiu por Pedro Miguel, (27’) que marcou o primeiro golo do Macedense no jogo e o japonês Takumi Mizuno (30’) encurtou para 4-2. Um golo na própria baliza de Gonçalo Banha (33’) colocou o resultado em 5-2, mas a resposta do Macedense foi imediata com o segundo golo da conta pessoal de Takumi Mizuno (33’) e, ainda no mesmo minuto, Patrick Simão (33’) fez o 5-4. A equipa transmontana chegou mesmo ao empate a cinco bolas, com o bis de Patrick Simão (36’). No entanto, na reta final Piter (38’, 39’) marcou mais dois, fez o poker no jogo e encerrou as contas da partida em 7-5.

A turma do Grupo Desportivo Macedense ocupa o sexto lugar, com três pontos. A formação do Bairro Boa Esperança soma três vitórias seguidas e está na segunda posição, com nove pontos. Tem a mesma pontuação que o Ladoeiro, que leva a melhor na diferença de golos.

A equipa macedense, treinada por Bruno Angélico, vai receber o Nun’Álvares na próxima jornada. A partida está marcada para sábado, às 18h00, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.