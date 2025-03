Clube Académico de Mogadouro sofre reviravolta e perde na visita ao PARC – Pindelo

A turma de Mogadouro esteve a vencer 0-4, mas acabou por perder 6-5 frente ao PARC – Pindelo. O encontro pontuou para jornada 16 da Série A da 3ª Divisão de Futsal e disputou-se no sábado, no Pavilhão de Pindelo, no concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro.

A equipa do Clube Académico de Mogadouro teve uma entrada afirmativa no encontro e alcançou rapidamente quatro golos marcados por Igor Cordeiro (0’), Paulão (6’), Samuel Silva (8’) e Richie (14’). Porém, antes do intervalo, a equipa de Pindelo reduziu para 2-4 com dois golos de Bruno Santos (15’, 17’).

Na segunda parte, Samuel Silva (26’) foi expulso da equipa dos “Lobos” e a formação do concelho de Oliveira de Azeméis aproveitou para chegar ao empate, com os golos de Diogo Coutinho (26’) e Micael Correia (26’). A formação do PARC – Pindelo conseguiu mesmo a remontada com o bis de Diogo Coutinho (33’). A equipa mogadourense ainda voltou a restabelecer a igualdade com o golo de Ivan Zabiyaka (36’), mas Tiago Marques (39’) colocou a equipa da casa novamente na dianteira e deu os três pontos à equipa do PARC – Pindelo.

O Clube Académico de Mogadouro ocupa o quinto lugar, com 26 pontos. O PARC – Pindelo está logo atrás, com 25 pontos, no sexto posto.

O Valpaços, orientado pelo macedense Costinha, soma 40 pontos e lidera isoladamente o campeonato. O Paços de Ferreira está em segundo lugar, com 33, e o Amigos Abeira Douro ocupa a terceira posição, também com 33 pontos.

Na próxima ronda, a equipa de Artur Pereira vai receber a Academia Johnson Januário, que soma 17 pontos e ocupa o décimo posto. O encontro frente à turma transmontana de Carrazedo de Montenegro está marcado para sábado, às 18h00, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro.