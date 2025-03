SC Mirandela marca no prolongamento e carimba passagem às meias-finais da Taça Distrital de Bragança

O Futebol Clube de Vinhais até venceu, por 1-0, no tempo regulamentar e conseguiu anular a desvantagem da primeira mão diante do Sport Clube de Mirandela. Porém, o jogo seguiu para prolongamento, onde a turma “Alvinegra” fez o empate a uma bola no jogo e voltou para a frente da eliminatória, visto que tinha vencido 1-0 no primeiro duelo dos quartos de final. O jogo disputou-se no domingo, no Estádio Municipal de Vinhais.

O único golo do tempo regulamentar foi marcado por Djaló, na primeira parte. No prolongamento, Ventoinha marcou o golo da turma mirandelense.

Nas meias-finais da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança, o Sport Clube de Mirandela vai medir forças com o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e o Grupo Desportivo do Cachão enfrenta o Rebordelo. A primeira mão das meias-finais está agendada para o dia 30 de março, o segundo jogo da eliminatória acontece no dia 14 de abril.

A final da competição está marcada para o dia 4 de maio e vai realizar-se no Estádio Municipal de Bragança.