GD Bragança desperdiça várias ocasiões de golo e empata com Os Sandinenses

O Grupo Desportivo de Bragança empatou a uma bola na receção à equipa Os Sandinenses. O jogo pontuou para a jornada 21 da Série A do Campeonato de Portugal e jogou-se ontem, no Estádio Municipal de Bragança.

Na primeira parte, o Grupo Desportivo de Bragança dispôs de várias ocasiões para fazer o primeiro golo da partida, mas Totas (37’), o melhor marcador do campeonato com dez golos, colocou a formação visitante a vencer. O avançado encostou um passe de Libório, que aproveitou uma perda de bola do Bragança na saída de jogo. Fez-se jus ao ditado de “quem não marca sofre”.

Na segunda parte, a formação brigantina continuou a produzir jogo e as oportunidades continuaram a surgir. Contudo, só conseguiu reduzir perto do final da partida, Eddy (90’) de cabeça deu a melhor direção ao cruzamento de Ferreirinha e fez o empate para os “Canarinhos”. A equipa brigantina ainda tentou algo mais, nos sete minutos de acréscimo, mas ficou-se pelo empate a uma bola.

Com este desfecho, a formação brigantina soma 36 pontos e mantém-se no terceiro lugar. O Paredes empatou 1-1 na deslocação ao GD Joane e está no segundo posto, com 39. O Vitória SC B comanda com 46 pontos.

Na próxima jornada, o Grupo Desportivo de Bragança visita o Rebordosa. O encontro está marcado para domingo, às 15h00, no Complexo Desportivo de Azevido, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

