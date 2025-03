Tradição, cor, arte e cultura marcam mais uma edição do Entrudo Chocalheiro de Podence o Carnaval mais genuíno de Portugal

Reconhecido pela sua autenticidade e pela preservação das suas tradições, o Entrudo Chocalheiro de Podence é um dos maiores destaques da região nesta época festiva. Para além das máscaras e das danças típicas, o evento é também uma grande vitrine da gastronomia e da cultura local, tornando a aldeia um ponto de encontro imperdível para todos os que procuram viver o verdadeiro espírito do Carna- val transmontano. Foi o caso de Nihan Palak, originária da Turquia, viajou até Podence para viver a experiência do famoso carnaval de Caretos. A sua primeira visita a Bragança aconteceu no âmbito de uma pesquisa e, ao chegar à cidade, ficou imediatamente fascinada com a presença de Carretos. “Vi Carretos em todo o lado, e fiquei obcecada com isso”, disse acrescentando que tinha ouvido falar sobre a tradição através de amigos. Ao saber que o carnaval de Podence era oficial e possuía reconhecimento da UNESCO, a turca não escondeu a sua ansiedade e estava “a esperar por este momento há muito tempo”. Ao percorrer as ruas de Podence, Nihan Palak ficou encantada com a arte e as cores que dominavam o ambiente. “É uma maneira muito artística de celebrar. Todos os detalhes e a energia que se sente nas ruas tornaram a experiência única. Ver as esculturas enormes e a alegria das pessoas é, sem dúvida, a minha parte favorita. Não há uma única coisa, mas sim um conjunto de coisas e o sentimento de felicidade no ar”, contou. Para Nihan Palak o carnaval de Podence não é apenas uma festa, mas uma verdadeira imersão na cultura e na tradição local. Santi de Mena e Eugénia Ronco, vieram de Salamanca até Podence atraídos pelos caretos, mas acabaram encantados pela gastronomia portuguesa. Santi já tinha visitado Podence du- rante a pandemia e ficou com “muita curiosidade” para ver os caretos ao vivo. Por outro lado, Eugénia visitou Podence pela primeira vez e ficou impressionada com a singularidade do evento. “Já conhecemos o carnaval de Ciudad Rodrigo, mas isto é totalmente diferente. Tínhamos de ver isto ao vivo”, afirmou. Apesar de ser uma visita de horas ambos expressaram a vontade de voltar no próximo ano, “todos os dias”. Mariana Prata e a família também decidiram vivenciar o Carnaval de Podence, pela primeira vez. Tiveram conhecimento da tradição através das redes sociais e garante que, uma vez na pequena aldeia de Macedo de Cavaleiros, a experiência é de tal modo envolvente que consegue superar as expectativas. “Achamos muito giro, não estávamos a contar que as pinturas fossem tão vibrantes ao vivo. Viemos cá passar o fim de semana. Estamos ansiosos pelo desfile dos pequeninos”, contou. Já a mãe, Margarida Prata, ficou “encantada” com o museu. “Esta aldeia é muito particular e muito bonita por causa desta indumentária toda. Também gostei muito do museu, está muito bem feito”, disse. Diz o ditado que quem cedo começa, bem aprende, e por isso, os mais pequenos também tiveram o seu momento de brilhar. Na tarde de sábado, os facanitos saíram à rua, cumprindo com alegria uma tradição que, todos os anos, fazem questão de honrar. Eduardo Coutinho e o irmão Guilherme vestem todos os anos a pele de facanito. Enquanto Guilherme Coutinho afirmava que a sua parte favorita é o barulho dos chocalhos nos fatos, Eduardo Coutinho, um pouco mais velho, disse ser “chocalhar as meninas”. Ambos pretendem continuar com a tradição, pelo menos, “enquanto estiverem por Macedo”, por ser uma tradição incutida pelos avós e restantes familiares. “Os meus avós vestiam-se sempre, então eu quis continuar a tradição”, contou Eduardo Coutinho. Apesar do vento forte e das previsões de mau tempo, nada impediu as pessoas de festejarem e celebrarem o carnaval. O presidente da Associação dos Caretos, António Carneiro, garantiu serem dias de muita animação e folia. “Já estávamos à espera desta enchente, apesar do tempo não estar favorável, mas é o carnaval mais genuíno de Portugal, património Imaterial da humanidade e isso faz com que os portugueses venham conhecer algo de diferente, que é este entrudo com chocalhos e sem samba”, contou. A festa de Carnaval em Podence foi marcada pelas arruadas de caretos e pela inauguração do mural do Papa Francisco e ter- minou com a habitual queima do entrudo, uma réplica de um careto em ponto gigante.