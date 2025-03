Festival do Butelo e das Casulas marcou o arranque do Carnaval na cidade de Bragança

Na sexta- -feira, arrancou, em Bragança, o Festival do Butelo e das Casulas, na Praça Camões. O município garantiu muita diversão e comida. Já os 50 expositores mostraram-se satisfeitos com o festival e aproveitaram para vender as suas iguarias. Foi o caso de Virgínia Choupina, que decidiu, pela primeira vez, expor neste festival os seus bilhós de castanha. O objetivo era dar a conhecer o seu doce aos visitantes que por ali passam. Já Isidro Rodrigues faz máscaras de latão. O artesão faz questão de usar a técnica antiga para a concretização das suas criações e, embora o interesse das pessoas nem sempre se traduza em vendas, garante que a “apreciação positiva” ao seu trabalho já o deixa “satisfeito”. “Há um público que circula aqui nesta altura muito interessado nestas manifestações e que aproveita para vir buscar os enchidos e, se calhar, também leva uma peça de artesanato”, contou. Helena Cordeiro participa no festival há cerca de seis anos com o seu fumeiro. Garante que nesta altura se vende “um bocadinho de tudo” e que o butelo é “sobretudo comprado pelas pessoas da região”. “O butelo, é procurado, sobretudo, pelas pessoas daqui da nossa zona porque é onde é mais conhecido. As pessoas de fora são reticentes porque não sabem cozinhá-lo. Agora, o resto do fumeiro não, vende-se em geral para toda a gente. O butelo é que é mais especificamente vendido às pessoas daqui”, contou. Apesar do primeiro dia não ter tido muito movimento, Helena Cordeiro garantiu que as expectativas estavam altas. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Xavier, o festival já é uma marca na agenda cultural da cidade e é de grande interesse económico para Bragança. “Eu acho que a aposta já está ganha, por uma simples razão. Quer a restauração, quer a hotelaria, estão esgotadas. Pelo menos é a informação que eu tenho, porque algumas pessoas queriam vir e telefonaram-me, mas disseram que já não tinham onde dormir. Está tudo esgotado. Portanto, logo por aí, digamos, o nosso investimento municipal neste festival é uma aposta ganha, e o investimento tem um retorno fantástico na nossa economia. Bragança é um ponto de encontro para pessoas que querem autenticidade e nós nisso somos muito bons. O butelo e as casulas fazem parte da nossa cultura e é, portanto, um prato de requinte em que nesta altura não há outro igual. Depois, um Estrela Michelin, a melhor padeira do mundo, são embaixadores desta nossa gastronomia e da região. Por isso, só temos que apoiá-los”, disse. Relativamente à exposição de máscaras de André Gago no auditório Paulo Quintela, Paulo Xavier afirmou que “o grande símbolo” do Carnaval da região são as máscaras e recordou com carinho que, enquanto criança o que o marcava no Carnaval eram as máscaras. Além do Festival do Butelo e das Casulas, a cidade de Bragança acolheu também o tradicional Carnaval dos Caretos, unindo dois ingredientes perfeitos para um fim de semana de sucesso para a capital de distrito. O festival arrancou na sexta-feira, na Praça Camões em Bragança, e termina no dia 5 de março. Contou com um passeio de BTT, várias demonstrações e degustações gastronómicas de chefs conceituados, diversas provas de produtos das Terras de Trás- -os-Montes, e, na quarta-feira de Cinza, o Trio “O diabo, a morte e a Censura” sai às ruas de Bragança para marcar o fim do Carnaval.