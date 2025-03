Governo paga propinas a alunos que tirem curso de professores mas medida é só para alguns

O Governo lançou um apoio para os alunos que, no ano letivo 2024/2025, começaram a frequentar a licenciatura em Ensino Básico ou o mestrado na mesma área. O apoio consiste no pagamento das propinas. No entanto, abrange apenas dois mil alunos de licenciatura e 500 de mestrado. As bolsas serão atribuídas consoante as notas de admissão dos estudantes, sendo que serão escolhidos os que tiverem as melhores notas. No caso das licenciaturas, o apoio é atribuído anualmente, durante todos os anos do curso. No mestrado, o pagamento é feito apenas no primeiro ano. As bolsas são atribuídas pela instituição de ensino superior, depois de terem comunicado à Direção- -Geral do Ensino Superior a lista de estudantes elegíveis.