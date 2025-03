Mogadourense Santiago Varanda conquista segundo lugar de juniores na Taça de Portugal de Esperanças

Santiago Varandas, natural de Mogadouro, alcançou o segundo posto da classificação de juniores na segunda prova da Taça de Portugal de Esperanças, que aconteceu no domingo, na Sertã, distrito de Castelo Branco.

O jovem mogadourense, que está o serviço da equipa algarvia DunasVale/Pereira & Gago, finalizou a prova de estrada, com a extensão de cerca de 89 quilómetros, em duas horas, 32 minutos e 34 segundos e ficou apenas a dois segundos de Dinis Landeiro, que foi o vencedor no escalão de juniores. O ouro foi discutido no sprint final. “Foi taco a taco. O ritmo da corrida foi imposto por uma equipa espanhola e a prova foi dura. O percurso realizou-se na zona da Sertã e Vila Velha de Rodão foi realmente árduo, estava a chover, mas eu gosto dessas condições porque sou trepador. Consegui aguentar no pelotão e cheguei ao fim com a possibilidade de discutir a vitória no meu escalão, acabei por perder no sprint, mas o ciclismo é mesmo assim. Acabou por ser um bom resultado”, referiu Santiago Varanda.

Apesar de ter ficado na segunda posição, na segunda prova da Taça de Portugal de Esperanças, o mogadourense Santiago Varanda lidera a classificação de juniores.