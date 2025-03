Dupla espanhola vence campeonato de pesca ao achigã embarcado em Torre de Moncorvo

Daniel Huerta e Ivan Brasero foram os vencedores do campeonato de pesca ao achigã embarcado “The First by Sabor Lake’s” que regressou no fim de semana, aos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo.

Na fase final pescaram apenas os 15 primeiros classificados, com 15 exemplares, Daniel Huerta e Ivan Brasero levaram a melhor com o peso total pescado de 29.112 quilogramas (kg). Na segunda posição, com o peso de 27.650 kg, ficaram os checos Romam Kuril e Lenka Kosorova. Os espanhóis José Martinez e Guillermo Gomez ficaram no terceiro posto, com 27. 142 kg.

O The First by Sabor Lake’s teve a participação de 79 embarcações de cinco países diferentes, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Polónia e Chéquia, foi a maior prova acolhida pelos Lagos do Sabor e foi novamente a maior prova da Europa de pesca ao achigã embarcado.

Os 15 primeiros classificados foram premiados. Sendo que o primeiro prémio foi de 2000 euros, o segundo 1400 e o terceiro 900.

O evento de pesca ao achigã de Torre de Moncorvo foi organizado pela Norbass e Sabor Pesca, com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

