Seleção Distrital Sub-17 da AF Bragança vence congénere da Guarda no último jogo do Torneio Interassociações

Uma vitória, por 2-4, foi o resultado do último encontro da Seleção Distrital Sub-17 da Associação de Futebol (AF) de Bragança frente à formação da AF Guarda, no Torneiro Interassociações de Futsal Feminino. O jogo realizou-se na terça-feira, em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

Ao intervalo, a formação brigantina perdia por 2-0. Na segunda parte, mostrou resiliência e conseguiu um parcial de quatro golos sem resposta, alcançandoo triunfo por 2-4. Daniela Moreno bisou, dando o empate a duas bolas para as brigantinas. A remontada foi conseguida como o golo de R. Silva e a vitória foi confirmada por Carolina Carrasco.

António Fernandes, selecionador distrital da turma do distrito de Bragança, destacou a atitude da equipa no segundo tempo. “Em relação ao jogo, não entrámos bem, mais uma vez. Entrámos desligados, pouco pressionantes e acabámos por sofrer dois golos. Na segunda metade, acertámos a estratégia, tivemos mais atitude, colocámos mais intensidade e conseguimos dar a volta”, vincou.

A AF Bragança encerrou a competição no segundo lugar do grupo C, com 7 pontos. Na análise à participação da equipa distrital na competição, o técnico salientou que o crescimento das jogadoras é mais importante que os resultados. “Apesar de se olhar muito para os resultados, o mais importante é mesmo participar num torneio como este, num torneio tão exigente. Trata-se de um momento de formação e crescimento, onde as jogadoras são observadas e competem num nível mais competitivo”, sublinhou.

Quanto à caminhada da Seleção Distrital Sub-17, empatou 3-3 com AF Castelo Branco no primeiro jogo, ganhou 2-4 à AF Beja na segunda partida, perdeu 0-4 com a AF Ponta Delgada no terceiro encontro e fechou com a vitória por 2-4 no duelo com a AF Guarda.

O Torneio Interassociações de Futsal Feminino Sub-17 realizou-se de 1 a 4 de março, com jogos em São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. O evento juntou 20 seleções distritais de futsal e foi organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela AF Viseu.