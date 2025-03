Previsão de chuva, trovoada e neve deixam distrito sob aviso amarelo

Todos os concelhos do país estão hoje sob aviso amarelo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê, para os próximos dias, um agravamento do estado do tempo em Portugal continental com precipitação, por vezes forte, vento, agitação marítima e queda de neve.

O distrito de Bragança está sob aviso amarelo a partir das 15 e até às 21h devido à precipitação por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada. Depois, das 3 da manhã às 9 volta a estar sob aviso devido aos mesmos motivos. Entre as 18h de amanhã e as 11h de domingo está sob aviso amarelo devido à queda de neve acima de 1000/1200 m, com acumulação que poderá ser da ordem de 10 cm.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já emitiu um comunicado, de forma a minimizar efeitos. Assim, apela a comportamentos adequados, em particular nas zonas mais vulneráveis, nomeadamente garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, bem como ter cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, adotar uma condução defensiva, evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve, entre outros.