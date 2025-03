Escola Arnaldo Pereira conquista Taça Distrital de Futsal no escalão de iniciados

A equipa de iniciados da Escola Arnaldo Pereira venceu, por 0-8, o FC Leão Negro/ CSP Vila flor na final e garantiu a conquista da Taça Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança. O jogo realizou-se este sábado, no Pavilhão Municipal de Vila Flor.

Os golos da formação brigantina, orientada por Hugo Martins, foram marcados por André Martins, que rubricou cinco golos, Martim Alves marcou dois e Faustino marcou um.

A Escola Arnaldo Pereira já tinha conquistado o campeonato distrital e fez, assim, a “dobradinha”.

O Pavilhão Municipal de Vila Flor vai acolher ainda, hoje, as finais dos escalões de juvenis e juniores. A final de juvenis acontece, às 15h00, a Associação Recreativa Alfandeguense joga com o Grupo Desportivo Macedense. Mais tarde, às 19h00, a Escola Arnaldo Pereira mede forças com o Grupo Desportivo Macedense na final de juniores.