Lucinda Moreiras e Tânia Fernandes cruzam a meta do Trail dos Diabos juntas no Dia Internacional da Mulher

O Trail dos Diabos realizou-se, este sábado, em Vinhais e contou com um momento especial. As colegas de equipa do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, Lucinda Moreiras e Tânia Fernandes, decidiram cruzar a meta juntas, mostrando o respeito que tem uma pela outra, no Dia Internacional da Mulher

No escalão feminino, as trasmontanas acabaram por terminar com o mesmo tempo de uma hora e 34 minutos, na distância de 16 quilómetros, pelos trilhos desafiantes da região vinhaense. O primeiro lugar acabou por ser atribuído a Lucinda Moreiras, mas fica o que fica é o gesto protagonizado por ambas. No terceiro posto, com o registo de uma hora, 43 minutos e 47 segundos, ficou Anabela Gomes do Clube Desportivo de Miranda do Douro.

Na classificação geral, Rui Teixeira foi o vencedor. O atleta, da Escola de Atletismo de Coimbra, triunfou com a marca de uma hora, nove minutos e seis segundos. No segundo posto finalizou Carlos Lopes, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, com o registo de uma hora, 12 minutos e 39 segundos. José Carvalho, também do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, fechou o pódio com o tempo de uma hora, 13 minutos e 32 segundos.

O evento de atletismo inseriu-se na programação dos “Mil Diabos à Solta”, que vão andar, este sábado, pela vila de Vinhais.