Juvenis do Grupo Desportivo Macedense vencem Taça Distrital de Bragança

A formação de juvenis do Grupo Desportivo Macedense ganhou, por 4-5, frente à Associação Recreativa Alfandeguense e venceu a Taça Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança. A final disputou-se este sábado, no Pavilhão Municipal de Vila Flor.

Ao intervalo, a formação macedense vencia por 0-2.

No segundo tempo, a Associação Recreativa Alfandeguense conseguiu recuperar e chegou ao 2-2. O Macedense fez o 3-4, mas a turma alfandeguense respondeu novamente com 4-4. No entanto, a equipa de Macedo de Cavaleiros marcou o 4-5 e conquistou o troféu.

O Pavilhão Municipal de Vila Flor vai acolher ainda, às 19h00, a final de juniores entre Escola Arnaldo Pereira e o Grupo Desportivo Macedense.