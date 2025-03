A turma de juniores do Grupo Desportivo Macedense venceu, por 1-3, a Escola Arnaldo Pereira e ergueu o troféu da Taça Distrital de Futsal da Associação de Futebol Bragança. A final realizou-se no sábado, no Pavilhão Municipal de Vila Flor.

A equipa macedense venceu a Taça Distrital em juniores e em juvenis.