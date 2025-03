GD Bragança empata no reduto do Rebordosa e deixa Paredes fugir

O Grupo Desportivo de Bragança empatou a zero no reduto do Rebordosa. O jogo pontuou para a jornada 22 da Série A do Campeonato de Portugal e jogou-se, este domingo, no Complexo Desportivo de Azevido, em Rebordosa, concelho de Paredes, distrito do Porto.

Os “Canarinhos” continuam no terceiro lugar, com 37 pontos. O Paredes venceu, por 1-0, os transmontanos do Sport Clube Vila Real e ocupa o segundo lugar, com 42 pontos. O Vitória Sport Clube B continua de pedra e cal na liderança, com 49 pontos.

Na próxima ronda, a turma brigantina recebe o líder Vitória Sport Clube B. O encontro está agendado para domingo, às 15h00, no Estádio Municipal de Bragança.

Na mesma jornada, o Paredes visita o Vianense.

Classificação:

1- Vitória SC B - 49

2- USC Paredes 42

3- GD Bragança 37

4- SC Vianense 36

5- Rebordosa AC 33

6- Brito SC 31

7- SC Vila Real 29

8- Tirsense 28

9- Limianos 28

10- GD Joane 25

11- Pevidém SC -24

12 Os Sandinenses 22

13.- Atlético Arcos 22

14- Dumiense 19

Jornada 23 - 16/03/2025

Pevidém SC-Limianos (15/03); Bragança-Vitória SC B; SC Vianense- USC Paredes; GD Joane-Rebordosa; SC Vila Real- Os Sandinenses; Tirsense-Dumiense; e Brito SC -Atlético Arcos.

Foto: Udo Gonçalves