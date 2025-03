Mirandela Basquete Clube garante vitória no último quarto do dérbi transmontano

Jogou-se, este domingo, o dérbi transmontano entre o Estrelas Brigantinas e o Mirandela Basquete Clube, onde a formação mirandelense levou a melhor, por 62-72, na partida da quarta ronda da Taça Nacional de Seniores Masculinos, relativa ao Grupo C da primeira fase da zona Norte. A partida realizou-se no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança.

A equipa brigantina foi a vencer para o intervalo, por 39-31. No terceiro quarto, a pontuação foi de 15-14, e o Estrelas Brigantinas comandava, por 54-45, à entrada do derradeiro período. Porém, o último quarto foi desastroso para equipa de Bragança, que terminou com o parcial de 8-27. Contas feitas, vitória para o Mirandela Basquete Clube com o resultado de 62-72.

O Estrelas Brigantinas somou a quarta derrota consecutiva na Taça Nacional de Seniores Masculinos e continua sem vencer na competição.

O Mirandela Basquete Clube, em três jogos realizados, conta com duas vitórias e uma derrota.

