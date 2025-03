Rui Teixeira e Paula Soares vencem Trail de Mogadouro

Realizou-se, este domingo, a vigésima primeira edição do Trail “Trilhos de Mogadouro”. O evento de corrida de montanha foi vencido por Rui Teixeira no escalão masculino e por Paula Soares na vertente feminina.

A competição transmontana teve 21 quilómetros de extensão e Rui Teixeira foi o mais rápido a chegar à meta com o tempo de uma hora, 16 minutos e 56 segundos. No segundo lugar ficou Carlos Lopes, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, com a marca de uma hora, 18 minutos e 51 segundos. Rui Muga, natural de Mogadouro e atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, finalizou na terceira posição com uma hora, 20 minutos e quatro segundos.

Na competição feminina, Paula Soares foi a vencedora com o tempo de uma hora, 40 minutos e 53 segundos. No segundo posto finalizou Mariana Machado, do clube Moinho Vermoim, com o registo de uma hora, 41 minutos e 48 segundos. Tânia Fernandes, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, fechou o pódio com a marca de uma hora, 44 minutos e 49 segundos.

A vigésima primeira edição do Trail Trilhos de Mogadouro, foi organizado pelo Município de Mogadouro em colaboração com a Associação de Atletismo de Bragança e inseriu-se na programação das Amendoeiras em Flor.

Foto: Escola de Atletismo de Coimbra