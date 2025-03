VII Passeio TT Mulheres ao Volante foi o mais participado de sempre

Cerca de 130 pessoas não quiseram faltar a esta edição, que aconteceu no sábado. As inscrições até tiveram de ser encerradas antes do previsto, devido à grande adesão e de modo a não comprometer a qualidade da iniciativa. Segundo António Rodrigues da Silva, da organização, esta foi a edição mais participada de sempre, com mais 50 inscrições que no ano anterior. Isto significa que também mais dinheiro foi angariado, uma vez que o evento tem um cariz solidário. Este ano, foi possível recolher e entregar cerca de 1500 euros ao Lar São Francisco, do Centro Social e Paroquial do Santo Condestável, uma instituição que acolhe meninas e jovens em risco. O passeio deu a conhecer vários cantos do concelho de Bragança, desde a Serra da Nogueira, a aldeia do Zoio e o Parque Natural de Montesinho, mas também os produtos endógenos da região, como o mel da Apimonte, na aldeia de Vilarinho. “Tem sido uma vertente deste passeio a cultura, a paisagem, os nossos produtos, toda a região de Bragança, temos muito que dar a conhecer”, sublinhou António Rodrigues da Silva. Jipes, lama e adrenalina, para muitas mulheres foi a combinação perfeita para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Houve mesmo quem tenha vindo de outros pontos do país. Foi o caso de Ana Marques, de Gouveia, Serra da estrela. Foi convidada a participar por uma amiga que também não é da região. “Está a ser muito divertida a experiência, só mulheres, o que é brutal, os homens estão todos no banco de trás”, disse, entre risos. O “convívio”, a “adrenalina” e a “paisagem” foi para si o melhor. “A paisagem é lindíssima, temos passado por sítios espetaculares”, destacou. Também participaram mulheres do país vizinho. Marta Vasquez veio da Galiza para conhecer melhor Bragança. “Gosto de tudo, gosto de andar no carro, de estar com as pessoas, conhecer pessoas novas”, disse, afirmando que “claro” que vai voltar. Este ano, Susana Teixeira, da MCoutinho, foi a madrinha do evento. Sublinhou ter “muito orgulho” em fazer parte de uma iniciativa de cariz solidário e não podia estar mais satisfeita com a experiência, que disse ter sido “muito agradável”, garantindo que irá repetir. A partir desta edição, a organização passará para a Aventura Norte, uma empresa que promove atividades na natureza, nomeadamente passeios todo-o-terreno. O gerente, Nélio Fraga, tem já algumas ideias em mente. “Queremos manter aquilo que foi feito até hoje, melhorar, porque tentamos melhorar ao máximo, nomeadamente tornar o passeio mais atualizado, outros métodos de tracks, fazer várias atividades durante o dia, ou seja, tentar dinamizar ao máximo”, adiantou. O Passeio TT Mulheres ao Volante conta com o apoio da Rádio Brigantia e Jornal Nordeste.