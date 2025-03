Bina Rodrigues é a única mulher a treinar uma equipa sénior masculina no Campeonato Distrital de Futsal

Bina Rodrigues, um nome bem conhecido no futsal, é atualmente a única mulher a liderar uma equipa sénior masculina no distrito de Bragança. É a treinadora principal do Grupo Desportivo de Sendim e orienta também algumas equipas de formação do Clube Desportivo de Miranda do Douro.

Depois de Rute Carvalho ter treinado a Associação Recreativa Alfandeguense em 2019, Bina Rodrigues foi a segunda mulher a assumir o comando técnico de uma equipa de futsal masculino no distrito de Bragança.

Bina diz que “tudo começou no desporto escolar”, sempre gostou de praticar atividades desportivas e até iniciou no voleibol. Porém, quando surgiu a oportunidade de se inserir no futsal não hesitou e ganhou “cada vez mais o gosto pela modalidade”.

Leia mais na edição impressa do Jornal Nordeste ou subscreva a assinatura digital.