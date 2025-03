Mónica Silva sagra-se vice-campeã nacional da Meia Maratona de Lisboa

Mónica Silva, corredora do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, alcançou a medalha de prata a nível nacional na Meia Maratona de Lisboa, que se realizou, no domingo, na capital portuguesa e contou com mais de 30 mil participantes.

A atleta do clube transmontano concluiu, os 21 quilómetros, com a marca de uma hora, 14 minutos e oito segundos e conquistou o segundo posto nacional. A melhor portuguesa foi Susana Santos com o tempo de uma hora, 12 minutos e 39 segundos. Carla Martinho foi a terceira melhor atleta nacional com o registo de uma hora, 14 minutos e 43 segundos.

Nos homens, Samuel Barata terminou em nono na classificação geral e foi o melhor português com o tempo de uma hora, um minuto e 10 segundos. O estreante Luís Oliveira ficou em segundo, com a marca de uma hora, quatro minutos e 17 segundos e Rafael Lopes fechou o pódio nacional, concluiu o percurso em uma hora, quatro minutos e 49 segundos.

A Meia Maratona de Lisboa é uma das provas mais emblemáticas da modalidade, onde foram coroados os campeões nacionais na distância de 21 quilómetros.