Bragança acolhe de sexta-feira a domingo evento pioneiro no mundo gaming

Bragança vai receber pela primeira vez um evento de desportos eletrónicos. Trata-se do “Bragança Gaming Takeover”, uma iniciativa pioneira que promete transformar, de sexta-feira a domingo, a Praça Camões num ponto central da cultura gaming.

A iniciativa será dedicada aos videojogos e pretende aliar a criatividade à inovação. A entrada é livre e dentro dos vários pontos de atração destaca-se a Caretos Cup, uma competição de Counter-Strike 2, que vai dar 5 mil euros em prémios e vai ter a narração de Mucha e Sinon. Vai haver ainda uma zona “free to play”, workshops e estarão presentes vários criadores de conteúdos digitais, como Possessivo, Move_Mind, ZorlaK, Fever, Gocha e Stanko, prometendo um espetáculo nunca visto na região transmontana.

Paulo Xavier, presidente da Câmara Municipal de Bragança, espera que a Praça Camões seja, de sexta-feira a domingo, a capital do gaming. “Bragança é, uma vez mais, pioneira. Estamos entusiasmados no sentido de reunir o talento local, o nacional e também o internacional. Vai ser um ponto de encontro para os que gostam e partilham uma paixão pelo gaming. É uma iniciativa de grande interesse para a Bragança e para a nossa região”, frisou.

Quem passar pelo “Bragança Gaming Takeover” vai ter oportunidade de lidar com Simuladores, Robótica, Inteligência Artificial, Realidade Virtual e jogos estratégicos. O evento aposta também na vertente educativa, reforçada pela colaboração do Instituto Politécnico de Bragança, através de workshops e atividades projetadas para alunos de diferentes idades e níveis de escolaridade.

Paulo Xavier indica ainda que o “Bragança Gaming Takeover” vai ser importante para economia da região. “A cidade tem condições únicas para receber o gaming e estou convencido que vamos ter muitos visitantes, estamos a contar inclusive com algum público espanhol. Portanto, a economia fica a ganhar e é isto que nós queremos, é fazer mais economia, porque estamos a viver tempos difíceis. Será um momento para muitas empresas respirarem melhor, porque onde é que há gente há economia”, destacou.

A nível de competições gaming, o evento vai incidir no Couter-Strike 2 e no futebol virtual, com o EA FC 2025, onde se vão realizar torneios regionais como o AAIPB Challenge, Taça da Comunidade by Bragança Gaming e o AF Bragança Challenge.

O “Bragança Gaming Takeover” espera atrair milhares de pessoas, é uma aposta da Câmara Municipal de Bragança, que conta com o investimento de cerca de 50 mil euros.