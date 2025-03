Oito pessoas detidas pela PSP por desobediência e condução com álcool

Esta manhã, foi detido um homem, de 24 anos, pelo crime de desobediência, após ter-se envolvido num acidente de viação na Rotunda da Cantarinha, em Bragança, do qual resultou um ferido. Segundo o comunicado da PSP, o homem recusou submeter-se às provas estabelecidas para deteção da influência do álcool no sangue, conduta que, nos termos da lei, configura crime de desobediência.

Os restantes suspeitos, com idades entre os 23 e 30 anos, foram detidos pela prática do crime de condução sob efeito de álcool.

No mesmo período, foram ainda realizadas duas operações de controlo de velocidade, através de radar fixo, que permitiram o controlo de 2.433 viaturas, resultando em 21 infrações leves; 67 infrações graves e três infrações muito graves.

A PSP dá conta ainda que foram também registadas 77 infrações leves, 1 infração grave e 1 infração muito grave por diversas violações ao Código da Estrada.