Miranda do Douro e Casa do Benfica de Alfândega da Fé medem forças na final da Taça Distrital de Bragança

Jogaram-se, ontem, no Pavilhão de Macedo de Cavaleiros as meias-finais da Taça Distrital de Bragança. O Clube Desportivo de Miranda do Douro e a Casa do Benfica de Alfândega da Fé conseguiram o apuramento para a final, que se vai jogar às 21h30.

No primeiro duelo, o Clube Desportivo de Miranda do Douro venceu, por 3-4, o Sporting Clube de Moncorvo num jogo que foi decido nos instantes finais.

Ao intervalo a turma de Miranda do Douro comandava, poe 2-1. Nickas (12’) inaugurou o marcador para a turma mirandesa, Hugo Pires (13’) empatou para a equipa de Torre de Moncorvo e Ricky (15’) colocou novamente a equipa de Vítor Hugo na dianteira do encontro.

Na segunda parte, Nickas (23’) fez o segundo da conta pessoal e ampliou a vantagem do Miranda do Douro para 1-3. A turma de Jorge Paiva conseguiu reagir, Grilo (26’) encurtou para 2-3 e Faneca (29’) restabeleceu a igualdade. Porém, nos instantes finais, o experiente Miguel Castro fez o 3-4 e resolveu a partida, carimbando a passagem do Miranda do Douro para a final.

No desafio entre o Grupo Desportivo Torre Dona Chama e a Casa do Benfica de Alfândega da Fé foi necessário recorrer a prolongamento, para apurar o vencedor.

No tempo regulamentar, ao intervalo o marcador assinalava 1-2 a favor das “Águias Transmontanas”. A formação de Alfândega da Fé chegou à vantagem com o golo de Maniche (7’). A resposta da equipa de Torre Dona Chama foi imediata, com Luís Martins (7’) a empatar o encontro, mas Macky (19’) voltou a colocar a equipa alfandeguense na frente.

Na segunda metade, Luciano Baptista, o melhor marcador do campeonato distrital de futsal, empatou tudo novamente. Maniche bisou e colocou as “Águias Transmontanas” novamente na frente, mas, já perto do fim do tempo regulamentar, Jaiminho fez o empate e foi necessário recorrer a tempo extra.

Anthony Afonso marcou o único golo do prolongamento e deu a passagem à turma da Casa do Benfica de Alfândega da Fé, que não conta com Maniche na final. O jogador foi expulso no tempo extra e está de fora do derradeiro encontro.

O Clube Desportivo de Miranda do Douro venceu as duas últimas edições da competição e está pela terceria vez cosecutiva na final. A Casa do Benfica de Alfândega da Fé chega à final em ano de estreia.

A final da Taça Distrital está marcada para este sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.