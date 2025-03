Ginásio Clube Mirandelense alcança duas vitórias em Braga

O Ginásio Clube Mirandelense conquistou duas vitórias no Sporting de Braga Fight Boxe e K1 Rules, um evento de combates que se realizou no fim de semana, no Estádio Municipal de Braga.

A comitiva mirandelense foi representada na competição minhota por Guilherme Pereira em kicklight e na modalidade de boxe por José Ribeiro e Hugo Fernandes, que se estrearam.

Guilherme Pereira, júnior -64 quilogramas (kg), venceu um atleta da casa em três rounds e conquistou a vitória para o clube transmontano. O atleta vai representar Portugal, em agosto, no Campeonato Europeu de Kickboxing da WAKO.

A segunda vitória foi conquistada no boxe por José Ribeiro, em seniores -70 kg, na estreia alcançou a vitória em três rounds.

Hugo Fernandes, em seniores -72 kg, realizou também a estreia e até entrou melhor no primeiro round, mas acabou por perder.

O Ginásio Clube Mirandelense volta a competir no próximo dia 29 de março, no Casino da Figueira da Foz, com Catarina Dias a disputar o cinturão da WAKO Pro Nacional -68 kg em K1 Rules.