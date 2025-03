Jorge Mariz vence em Elites e alcança segundo posto da geral no Viana Granfondo

Jorge Mariz, ciclista brigantino da Penacova CEG Reconco, venceu a competição de Elites e conquistou ainda a segunda posição da classificação geral no Viana Granfondo, uma competição de ciclismo de estrada com a extensão de cerca de 130 quilómetros, que aconteceu no domingo, em Viana do Castelo.

Jorge Mariz finalizou a prova em três horas, 23 minutos e 38 segundos e na geral ficou apenas atrás de David Mayo Vivas. O ciclista espanhol, da Love Tiles, triunfou com a marca de três horas, 19 minutos e 51 segundos. O português Miguel Nunes, da Two Hundred Sports/ SJV, fechou o pódio com o registo de três horas, 23 minutos e 38 segundos.

A próxima competição de estrada de Jorge Mariz será o Eurobec Granfondo, que está agendado para o dia 6 de abril, na vila de Campo Maior, distrito de Portalegre.

Foto: Matias Novo / Viana Granfondo