Miranda do Douro conquista Taça Distrital de Bragança pelo terceiro ano consecutivo

O Clube Desportivo de Miranda do Douro venceu, por 5-3, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé e venceu a Taça Distrital de Bragança pela terceira vez seguida. A final jogou-se na noite de sábado, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Ao intervalo, a equipa mirandesa vencia, por 3-0, com dois golos de Miguel Castro e um de Dylan Afonso.

No segundo tempo, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé reagiu, com Macky a reduzir para 3-1. No entanto, Miguel Diz ampliou para 4-1 e Davide fez o 5-1. A equipa de Alfândega da Fé ainda encurtou para 5-3, com golos de Anthony Afonso e Macky, mas a Taça Distrital seguiu para Miranda do Douro.

Vítor Hugo, treinador da turma mirandesa, sublinhou que as vitórias seguidas são fruto do trabalho de todas as pessoas ligadas ao clube. “Três vitórias em três Taças Distritais são o resultado de muito trabalho de todas as pessoas do clube. Os jogadores trabalham muito durante a semana, para poderem dar o máximo e estarem ao nível pretendido nos jogos. A direção também nos concede todas as condições necessárias para podermos trabalhar e, claro, o apoio dos adeptos é incondicional, bem como o apoio de todos os patrocinadores. Só com o trabalho de toda a gente é que conseguimos estas vitórias”, vincou.

Em ano de estreia, Bruno Rachado, técnico da Casa do Benfica de Alfândega da Fé, referiu que a equipa devia ter conseguido o primeiro golo mais cedo. “Começou-nos a faltar tempo, se o nosso primeiro golo tivesse aparecido mais cedo a história podia ter sido outra. Porém, parabéns ao Miranda pela vitória e sobretudo parabéns aos meus jogadores acima de tudo, estou orgulho do nosso trajeto. É uma estreia, mas são mais de 30 anos, sem interrupção, ligados ao desporto, como jogador de futebol de 11, como jogador de futsal e agora como treinador. É a minha paixão, é o meu sonho. Faço isto com o maior prazer, por isso não custa nada fazer. Vou em busca de mais, certamente”, frisou.

Em época de estreia, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé alcançou a final da Taça Distrital de Bragança. Uma competição que o Clube Desportivo de Mirando do Douro vence há três temporadas consecutivas. A turma mirandesa continua em bom plano no futsal, para além desta conquista, no campeonato distrital soma o pleno de 13 vitórias consecutivas.